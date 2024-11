2anews.it - Napoli, crollo strada in via Domenico Fontana: partiti i lavori

Leggi l'articolo completo su 2anews.it

in Via, a, per il ripristino del mantole dopo lo sprofondamento che si è verificato ieri. Dalle prime ore di questa mattina gli operai specializzati dellaServizi stanno intervenendo in Viaper il ripristino del mantole dopo lo sprofondamento che si è verificato ieri .