Muore nel furgone schiacciato dal tir | tragedia sulla A1

BARBERINO DEL MUGELLO – Dramma in A1 nelle vicinanze dell’uscita di Barberino del Mugello per lo scontro fra un tir e un.Il conducente del, un 56enne della provincia di Rovigo, è morto nel trasporto in ospedale dopo l’impatto, avvenuto poco prima delle 6.30 del mattino dell’8 novembre. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dalla centrale del 118, i vigili del fuoco dei distaccamento di Barberino con due squadre e l’autogru, la Polstrada e i tecnici della società Autostrade.I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere il conducente dele lo hanno affidato ai sanitari: l’uomo è morto nel trasporto in osedale. Per l’intervento era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, la cui missione è stata annullata.La salma è stata trasportata all’obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria.