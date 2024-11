Ferraratoday.it - Movimento 5 Stelle, annullata la visita dell'ex premier Conte: "Motivi di salute"

Leggi l'articolo completo su Ferraratoday.it

Forfait. E’ statalain città (e a Copparo)’exGiuseppe, inizialmente in programma per sabato 9. A comunicarlo ufficialmente è la stessa sezione locale delche aggiunge come il tutto verrà riprogrammato appena possibile.Iscriviti al.