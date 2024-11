Forlitoday.it - "Movember Romagnolo", la Pallacanestro Forlì e Ior in campo per la prevenzione del tumore maschile

Leggi l'articolo completo su Forlitoday.it

L'Istituto Oncologicosarà domenica al Palafiera, in occasione del match tra Unieuroe Gruppo Mascio Orzinuovi, per un'iniziativa legata alla campagna “”. Di fianco al corner merchandising sarà allestito un banchetto Ior per la distribuzione ad offerta libera dei.