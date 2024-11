Udinetoday.it - Mobilità inclusiva da Bliz, l'appuntamento

Leggi l'articolo completo su Udinetoday.it

Ti invitiamo il 15 novembre 2024, nello showroomdi Tavagnacco per scoprire la Gamma di Veicoli Allestiti Focaccia Group e le soluzioni pensate per una.L'agenda dell'evento1. Accoglienza e benvenuto presso loShowroomdi Tavagnacco3. Come vincere le olimpiadi.