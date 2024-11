Vicenzatoday.it - Minaccia il personale ospedaliero con un estintore, ubriaco fermato dalla polizia

Attimi di paura al pronto soccorso di Vicenza per un uomo che ha dato in escandescenzendo ilin servizio. L’episodio è accaduto nella serata di giovedì. L’individuo, in evidente stato di alterazione per l’alcol, pretendeva di essere visitato subito dagli operatori i quali.