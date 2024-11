Ilgiorno.it - Milano, scoppia incendio in corso Vittorio Emanuele: paura in centro, evacuato edificio

– La colonna di fumo nero visibile a centinaia di metri di distanza. Le fiamme sbucate da una grata. E l'intervento di otto mezzi dei vigili del fuoco a due passi dal Duomo. L'è divampato poco prima delle 15.30 di venerdì 8 novembre all'angolo trae via San Paolo, proprio davanti all'ingresso di un negozio: stando alle prime informazioni, le fiamme sono partite da un locale contatori nel sottosuolo, coinvolgendo due cabine elettriche di A2a. L'intervento In pochi minuti, gli agenti di polizia che prestano servizio quotidianamente nella zona di piazza Duomo hanno raggiunto il luogo e hanno piazzato un mezzo di traverso lungo l'arteria commerciale per evitare che i passanti si avvicinassero; sul posto anche gli agenti della polizia locale. Sport Village in fiamme.