Sbircialanotizia.it - Milan, Fonseca: “Camarda titolare contro il Cagliari”

Leggi l'articolo completo su Sbircialanotizia.it

Il tecnico portoghese ha annunciato la grande novità di formazione in conferenza stampa Il tecnico delPauloha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di campionatoil. Tra i temi toccati le novità di formazione, con la sorpresatra i titolari per sostituire l’infortunato Morata: “Giocherà lui al .