Migranti Santalucia | Da toghe nessuna invasione di campo serve serenità

“Lo diranno i magistrati. Non c’è una posizione della magistratura, meno che mai una posizione rappresentabile da me, che presiedo l’ANM. La magistratura che svolge la funzione giudiziaria non ha una rappresentanza, vedremo i colleghi che diranno”. Così Giuseppe, presidente di ANM, a seguito dell’incontro avvenuto nella sede della direzione nazionale antimafia con il procuratore Giovanni Melillo, rispondendo alle domande dei cronisti sullo scontro che si sta consumando tra governo e magistratura sul decreto paesi sicuri. “I magistrati fanno il proprio mestiere: non c’èdi, né nessun passo indietro da fare. Esercitano il mestiere in un sistema normativo complesso e vanno rispettati per quello che fanno“, ribadisce, che poi stempera i toni: “Vi aspettate una bufera? Io spero che non accada, ma non c’è ragione per fare bufere, non dipende da atti di volontà della magistratura che vuole andare contro qualcuno, men che mai il governo.