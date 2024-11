Internazionale.it - Migliaia di persone protestano contro i brogli elettorali in Mozambico

Leggi l'articolo completo su Internazionale.it

La polizia mozambicana ha usato i gas lacrimogeni per disperderedi manifestanti scesi in strada a Maputo in risposta all’appello del leader dell’opposizione Venâncio Mondlane, che denuncianelle presidenziali. Leggi