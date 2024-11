Meloni | Difendo i diritti sindacali meglio della sinistra al caviale Elon Musk? Ha fatto cose straordinarie

Leggi l'articolo completo su Open.online

Giorgiadice che finché c’è la guerra l’Italia sarà al fianco dell’Ucraina. E che difende ial». Mentre l’Europa deve capire cosa può fare per sé stessa, senza pensare a cosa possano fare gli Stati Uniti. Edè «un valore aggiunto» e un «possibile interlocutore». La premier parla arrivando al Consiglio Europeo informale di Budapest. E prima di tutto dice che c’è preoccupazione per le sentenze sui paesi sicuri. «Noi sappiamo cosa dobbiamo fare, ora il punto è se vogliamo dare agli stati membri le risorse necessarie, questo è il vero dibattito e non so se questa mattina arriverà a soluzioni concrete, ma è l’elemento centrale», aggiunge a propositocompetitività europea.L’Europa e gli Usa«Per dirla con una battuta, non chiederti cosa gli Stati Uniti possano fare per te, chiediti cosa l’Europa debba fare per se stessa.