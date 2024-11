Lapresse.it - Meloni a Schlein: “Difendo i diritti sindacali meglio della sinistra al caviale”

“Ieri Ellyha detto che io svilisco iperché ad una trasmissione radiofonica, diciamo leggera, ho risposto a un sms in modo leggero dicendo che non mi sentivo bene ma ero comunque a fare il mio lavoro perché, come voi capite benissimo, qui non c’è nessuno che mi possa sostituire in questo senso. Chiaramente citavo il tema dei. Mi dispiace che anche su questo si riesca a fare una polemica su una cosa completamente inutile. Non so cosa si intenda per svilire iche questo governo difende moltoal”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, arrivando al vertice informale del Consiglio europeo a Budapest.