Ilmattino.it - Meloni a Budapest: «Noi difendiamo i lavoratori meglio della sinistra al caviale»

Leggi l'articolo completo su Ilmattino.it

«Mi dispiace che anche su questo si riesca a fare una polemica su una cosa completamente inutile, non so cosa si intenda per svilire i diritti sindacali che questo governo difende molto