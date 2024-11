Ildifforme.it - Meloni a Budapest: “L’Italia sostiene l’Ucraina finché c’è guerra” e attacca la sinistra di Schlein

Leggi l'articolo completo su Ildifforme.it

La premier ha replicato duramente: "Mi dispiace che anche su questo si riesca a fare una polemica su una cosa completamente inutile. Non so cosa si intenda per 'svilire i diritti sindacali'. il nostro governo difende i diritti dei lavoratori molto meglio della 'al caviale'"L'articolo: “c’è” eladiproviene da Il Difforme.