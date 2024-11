Lapresse.it - Medioriente: Unifil, Israele ha distrutto nostre strutture in sud Libano

Milano, 8 nov. (LaPresse) – “Ieri, due escavatori e un bulldozer dell’Idf hannoparte di una recinzione e una struttura in cemento in una postazionea Ras Naqoura”, nel sud del. È quanto si legge in una nota dell’, la missione dell’Onu di peacekeeping in. “In risposta alla nostra urgente protesta, l’Idf ha negato che si stessero svolgendo attività all’interno della posizione”, continua la nota, “nonostante le inaccettabili pressioni esercitate sulla missione attraverso vari canali, le forze di pace continueranno a svolgere i compiti di monitoraggio e rendicontazione previsti dalla risoluzione 1701”.