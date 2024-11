Inter-news.it - Mazzola, tanti auguri! L’Inter celebra la leggenda: ‘Storia e talento’

Oggi Sandrocompie gli anni eovviamente dedica delle righe allavivente nerazzurra. Mito assoluto.BUON COMPLEANNO – Compie oggi 82 anni Sandro. Storia, talento e passione sono le caratteristiche che lo hanno accompagnato in nerazzurro, con cui ha scritto pagine indelebili. Un percorso unico ed emozionante con la maglia delche iniziò a soli 18 anni. Sandro faceva già parlare di sé: contro la Juventus, Angelo Moratti per protesta decise di mandare in campo la formazione Ragazzi. Tra quei giovani brillò subito la stella del giovane, capace di segnare alla sua prima grande occasione. Fu un lampo che accese il futuro: quel primo gol era solo il preludio di una.Lacompie gli anni: quanti successi al– La maglia nerazzurra gli scivolava addosso come una seconda pelle: in 17 stagioni ha collezionato 565 presenze e 158 gol, conquistando il cuore di ogni tifoso e riscrivendo i record del club.