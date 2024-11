Lapresse.it - Mattarella in Cina: “No ai ritorni al mondo dei blocchi contrapposti”

“Il nostro rapporto bilaterale si articola in una vastissima gamma di temi e settori di comune interesse. Conoscete, vivendolo quotidianamente, il ruolo fondamentale del dialogo interculturale, alla base di una sempre più profonda conoscenza reciproca, per la creazione di solidi e duraturi rapporti non soltanto tra gli Stati, ma anche, e soprattutto, tra i popoli. La cultura accresce la dignità delle persone. Non è una aspirazione ingenua. Non è uno scambio che ignori le differenze. Al contrario, il valore dell’esercizio consiste nell’assumerle e analizzarle con franchezza, senza che debbano essere ostative al confronto e alla collaborazione. Questo modo di porsi gli uni di fronte agli altri è un metodo fecondo, porta alla costruzione di un patrimonio comune“. Così il presidente della Repubblica Sergiointervenendo al Forum culturale Italia-a Pechino.