Manovra, Fontana "Contrapposizione non favorisce dialogo"

ROMA (ITALPRESS) – “Il clima esasperato dinonovviamente il, l’intesa sui punti di contatto, la serenità di un dibattito democratico e orientato a trovare le migliori soluzioni per risolvere i problemi”. Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo, intervistato dal Giornale, in merito al richiamo a una “rivolta sociale” da parte del segretario della Cgil Landini in vista dello sciopero generale del 29 novembre contro la. E poi, riguardo a un’ipotetica offensiva politica da parte del potere giudiziario sul caso dei trasferimenti dei migranti in Albania dopo lo stop dei giudici, ha aggiunto: “Penso che sia necessario abbassare il livello di tensione a tutela della separazione dei poteri, consentendo a politica e magistratura di operare, nel rispetto dell’autonomia e anche nell’assunzione di responsabilità”.