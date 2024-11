Lapresse.it - Manovra, Abi: “Da rinvio Dta 4 miliardi ma costo per banche”

“Complessivamente il maggior gettito derivante dal posticipo dell’utilizzo delle imposte anticipate (Dta) è nell’ordine dei 4di euro. Si tratta di meccanismi dinel tempo del recupero fiscale relative a componenti negativi di reddito che hanno già maturato i requisiti per la deducibilità secondo criteri di competenza. In sostanza, ildel recupero delle imposte anticipate comporta un” per le. Così l’Abi nella memoria sulladepositata in commissione Bilancio alla Camera, nel capitolo su ‘Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell’avviamento correlate alle Dta‘.La legge di Bilancio per i periodi di imposta 2025 2026 prevede il congelamento delle cosiddette ‘Dta-Deferred tax assets’, le deduzioni fiscali applicate alle eventuali svalutazioni sugli impieghi.