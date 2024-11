Unlimitednews.it - Mancini illude la Roma, ma in Belgio arriva solo un pari

BRUXELLES () (ITALPRESS) – Continua il mal da trasferta dellache, lontana dall’Olimpico, in questa stagione deve ancora vincere. Termina 1-1 la partita di Bruxelles contro l’Union Saint-Gilloise, valida per la quarta giornata di Europa League. Ancora una volta non trova spazio dal primo minuto Hummels, Juric nel pre-partita ha parlato di scelta tecnica e non di bocciatura per l’esperto centrale tedesco, ma la sua esclusione fa comunque rumore. Al suo posto viene arretrato Cristante insieme ae Angelino, con El Shaarawy esterno di centrocampo. E proprio da un appoggio sbagliato di El-Shaarawy, in serata negativa, nasce la prima occasione per la squadra di casa, con Khalaili che manda alto di pochissimo dal limite. La manovra dellaè lenta e prevedibile, e la pallapoche volte dalle parti di Shomurodov, che prova a muoversi in profondità senza successo.