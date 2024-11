Malore in classe per alunna di 5 anni, provvidenziale l’intervento della maestra

Leggi l'articolo completo su Orizzontescuola.it

Momenti di grande paura oggi presso una scuola dell'infanzia in provincia di Vibo Valentia. Una bambina di 5, mentre si trovava in, è stata colta da un improvviso, perdendo conoscenza davanti ai suoi compagni e alle insegnanti. Immediato l'intervento del personale scolastico, che ha prestato i primi soccorsi alla piccola in attesa dell'arrivo dei sanitari.L'articoloinperdi 5