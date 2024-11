Casertanews.it - Macrico, Comitato 'messo alla porta' al vertice in Regione

Leggi l'articolo completo su Casertanews.it

Verde' escluso dal tavolo in. Lo denunciano in una nota gli attivisti dopo l'incontro, svolto giovedì, per la predisposizione di un Accordo di Programma, finalizzatorigenerazione dell’area ex, in vista della Variante al Prg che attribuisca la destinazione.