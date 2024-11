Sbircialanotizia.it - Maccabi-Ajax, Netanyahu invia aerei in soccorso dei tifosi israeliani

Tel Aviv: "Centinaia colti in un'imboscata ad Amsterdam". Il premier olandese: "Attacco antisemita, inorridito". Persi i contatti con tre. Insulti in arabo e aggressioni al grido di 'Liberate la Palestina'. Wilders: "Un pogrom"aggrediti a Amsterdam, in Olanda, nella serata del match di Europa League traTel Aviv. Il .