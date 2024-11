L' utile di Mps balza del 686% a 157 miliardi nei nove mesi

Quotidiano.net - L'utile di Mps balza del 68,6% a 1,57 miliardi nei nove mesi

Mps ha chiuso i primidell'anno con undi 1,57di euro, in crescita del 68,6% rispetto allo stesso periodo del 2023, a cui il terzo trimestre ha contribuito con 407 milioni di euro. L'indicatore di solidità patrimoniale Cet1 ratio fully loaded, si legge in una nota, è cresciuto di 28 punti base, al 18,3%, includendo l'del terzo trimestre e al netto dei dividendi che Mps intende pagare con un pay-out (rapporto trae cedola) del 75%. L'istituto senese parla di "solida traiettoria di crescita nei primi, con una forte generazione organica di capitale in linea con la guidance del piano industriale" a cui ha contribuito un "ottimo andamento della performance operativa". I risultati beneficiano inoltre del fatto che Siena, grazie alle Dta, continui a ricevere benefici fiscali, pari a 469,5 milioni neidell'anno, anziché pagare imposte.