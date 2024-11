Tpi.it - Lory Del Santo e l’incontro con Donald Trump: “Potevo essere la First Lady ma non ho voluto”

Delcon: “la”All’indomani della vittoria dialle elezioni presidenziali Usa,Delha raccontato di un suo incontro con il tycoon che a gennaio tornerà alla Casa Bianca.Ospite di Un giorno da pecora, in onda su Rai Radio 1, la showgirl ha affermato: “Lui mi voleva veramente, si è speso, non ha aspettato che io lo chiamassi, è venuto dov’ero”.I due si incontrano per caso in un ascensore dellaTower di New York. Lui le chiese il numero di telefono e poi andò a trovarla. Ma quando la showgirl tornò in Italia non lo richiamò: “Le porte erano aperte, ma non l’hoio. Oggi invece mi fidanzerei subito conperché lui è uno che lavora, io amo lavorare, sarei impegnata”.Durante la trasmissione, poi,Delha definito il neopresidente “morbidone” e “gradevole”: “A me piacciono gli uomini così ‘pancettosi”.