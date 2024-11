LIVE – Lotto e Superenalotto oggi venerdì 8 novembre 2024 | numeri in DIRETTA

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Tutto pronto per un nuovo appuntamento cone Superena, andrà in scena la quarta estrazione della settimana. Si parte con il, di cui vi proponiamo le cinquine vincenti di ciascuna ruota, ovvero le dieci locali e in aggiunta quella Nazionale. Successivamente, tanta attesa per il Superena, di cui vi mostriamo il sestetto del concorso odierno, senza dimenticare il numero Jolly e il numero Superstar. Milioni di italiani sognano ad occhi aperti. E in chiusura, mostreremo le quote e le vincite. Appuntamento alle 20:00 con aggiornamenti in tempo reale dalla Sala Belli di Roma.PER AGGIORNARE ILFAI REFRESH O CLICCA F5ESTRAZIONEBARI CAGLIARIFIRENZEGENOVA MILANONAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIANAZIONALEESTRAZIONE SUPERENACOMBINAZIONE VINCENTE–NUMERO JOLLY–NUMERO SUPERSTAR–QUOTE E VINCITEe SuperenainSportFace.