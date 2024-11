LIVE – Inter-Napoli Conte in conferenza stampa DIRETTA

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Latestuale delladi Antonioin vista della sfida tra, incontro valido per la dodicesima giornata della Serie A 2024/25. La sfida contro i campioni d’Italia in carica dirà molto sulle ambizioni degli azzurri, e il tecnico salentino potrebbe fare da pompiere in questo caso per abbassare le aspettative e ridurre così la pressione sulla sua squadra. Ladi Antoniosi terrà alle ore 14.30 di venerdì 8 novembre, e Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale.COME SEGUIRLA IN TVPER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F5in) SportFace.