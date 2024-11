Torinotoday.it - L'incubo di un ragazzo del Torinese: minacciato sul lavoro, inseguito, pestato e sequestrato

Una spedizione punitiva per la restituzione di un debito. È quanto avvenuto ieri, giovedì 7 novembre 2024, in un bar di Champoluc, frazione di Ayas, in Valle d'Aosta. Tutti i quattro protagonisti, arrestati in flagranza dai carabinieri della compagnia di Saint-Vincent-Châtillon, e la vittima.