Liam Payne tre persone incriminate per la sua morte

Leggi l'articolo completo su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Tresono statein Argentina per ladel cantante, ex membro degli One Direction, avvenuta il 16 ottobre a Buenos Aires., 31 anni, è precipitato dal balcone del terzo piano dell'hotel CasaSur. La procura ha riferito che uno degli accompagnatori dia Buenos Aires è incriminato .