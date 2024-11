Quotidiano.net - L'Fbi apre un'indagine sui messaggi razzisti in 21 stati Usa

L'Fbi ha avviato un'suiinviati ai neri americani in tutto il Paese dopo la vittoria di Donald Trump in 21tra cui North Carolina, Virginia, Alabama e Pennsylvania, come denunciato dal gruppo americano per i diritti umani National Association for the Advancement of Colored People (Naacp). Lo riferisce la Cnn.