Cms.ilmanifesto.it - L’Europa e il rischio di una «lenta agonia»

Leggi l'articolo completo su Cms.ilmanifesto.it

Lo champagne che Viktor Orbán ha stappato per celebrare l’elezione di Trump non è stato bevuto simbolicamente allo stesso modo da tutti i leader europei riuniti per il doppio vertice .e ildi una «» il manifesto.