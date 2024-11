Lecceprima.it - Lecce, la rincorsa si ferma a metà: a Pellegri risponde Pierotti, poi due traverse

Leggi l'articolo completo su Lecceprima.it

– Contro l’Empoli dell’ex D’Aversa ilnon va oltre il pari, anche se ai punti avrebbe meritato qualcosa in più degli avversari. Gli ospiti vanno in vantaggio alla prima occasione della gara quando Banda aveva già dato forfait per un problema alla caviglia: al 33’è molto più.