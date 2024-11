.com - Le migliori vigne del mondo nel 2024

La classifica delle World’s Best Vineyardsha rivelato le destinazioni vinicole più ambite dell’anno, offrendo uno sguardo affascinante su luoghi che combinano la bellezza del paesaggio, l’architettura straordinaria e, ovviamente, vini eccezionali. Annunciata presso l’incantevole Nyetimber Estate nel West Sussex, la lista di quest’anno include tenute iconiche e gemme nascoste che attirano appassionati di vino da ogni angolo del globo.Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal: la gemma di RiojaAl vertice della classifica si trova la Bodegas De Los Herederos Del Marqués De Riscal a Rioja, in Spagna. Fondata nel 1858, questa cantina non è solo rinomata per i suoi vini straordinari, ma anche per la sua architettura mozzafiato. Il lussuoso hotel progettato da Frank Gehry, che sovrasta iti, offre un’esperienza unica ai visitatori, con cene abbinate a vini che esaltano i sapori locali.