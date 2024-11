.com - Lazio in testa in Europa League, il Porto cade all’Olimpico

ROMA (ITALPRESS) – Labatte anche ile in beata solitudine guarda tutti dall’alto infinisce 2-1 grazie alle reti di Romagnoli (45+5?) e del solito Pedro (92?) che permettono ai biancocelesti di conservare il punteggio pieno (12 punti), con 11 gol fatti e 2 subiti. Ennesima prova di forza per gli uomini di Marco Baroni che infliggono una sconfitta ad una squadra che nell’Olimpico biancoceleste non aveva mai perso (due pareggi in due gare) e che in questa stagione non finiva ko dallo scorso 25 settembre. Ilperò non sfigura. Anzi, prima del vantaggio laziale, i ragazzi di Vitor Bruno sfiorano il gol con l’occasione più nitida del primo tempo. Al 33? Omorodion (4 reti fin qui in) guida il contropiede e serve Fabio Vieira che, in area, si sposta la palla sul mancino e con una conclusione a giro colpisce sia il legno sia la traversa all’incrocio dei pali.