Parmatoday.it - Lavori: un milione e mezzo per rigenerare piazzale Salsi e l’area verde della scuola Micheli

Leggi l'articolo completo su Parmatoday.it

Come anticipato da Parmatoday la giunta comunale ha dato il via libera al progetto esecutivo di rigenerazione die delprimaria. L’intervento ha un costo complessivo di 1e 500 mila euro, finanziati per circa 870 mila euro da Atuss – Agende.