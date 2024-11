Ilrestodelcarlino.it - Lavori tram a Bologna in via Persicetana: le modifiche alla viabilità

, 8 novembre 2024 – Inizia oggi una nuova fase diper le aree che accoglieranno il deposito e il capolinea della Linea rossa dela Borgo Panigale.che iniziano in una giornata da bollino rosso per il traffico sulle strade bolognesi. L’effetto combinato della fiera Eima, dello sciopero dei bus e dei cantieri (oltre a quelli programmati, anche nuovi legatirottura di tubature) ha paralizzato lacittadina, mentre in tangenziale si avanzava a passo d’uomo. Da questa sera entrano nel vivo iper la spinta sotto vianel sottopasso pedonale che collegherà il parcheggio d’interscambio e la zona degli uffici del deposito con l’area sul lato est di viaadiacente al Villaggio Ina. Qui verranno realizzati il capolinea dele la zona di attestamento dei bus e un parco pubblico con una superficie di oltre 38mila metri quadrati e in cui saranno piantati oltre 250 nuovi alberi.