Ravennatoday.it - Lavori sulla rete idrica: interruzione dell'acqua a Lavezzola

Leggi l'articolo completo su Ravennatoday.it

Hera informa che a causaa rottura riscontrata in via Selice 305,a condotta che alimenta, dalle 8:30 alle 12 di lunedì 11 novembre verrà interrotta temporaneamente la fornitura in tutta la zona. Al ripristino del servizio potrebbero verificarsi temporaneamente alcuni disagi.