Ilfoglio.it - L'analogia più grande è quella fra antiberlusconismo e antitrumpismo

Leggi l'articolo completo su Ilfoglio.it

Berlusconi sta a Trump come Sbirulino a Pennywise, il clown demoniaco di Stephen King – l’uno era gioviale e voleva piacere a tutti, l’altro è scorbutico e fa del suo meglio per farsi detestare – ma per il resto è difficile guardare all’America dall’Italia senza pensare: ehi, noi ci siamo già passati. Non parlo tanto delle caratteristiche del personaggio e del suo pedigree mediatico-imprenditoriale, parlo della sua popolarità e della sua apparente indistruttibilità. E rivedo tutto come in una gigantografia. Al posto di Tartaglia c’è il cecchino della Pennsylvania, al posto del circo giudiziario dell’asse Firenze-Caltanissetta ci sono inchieste un po’ più robuste, al posto del Pd ci sono i Democratici, che però hanno adottato una linea molto italiana: definirsi solo in funzione anti-Trump, imperniare la loro campagna sull’emergenza democratica, cercare di tenere dentro tutti, anche i più strampalati, senza paletti a sinistra.