L’America omertosa

Sembrava che Kamala Harris fosse avviata a una splendida vittoria e invece ha perso. Nessuno ha spiegato com’è potuto succedere.Luigi De Muravia emailGentile lettore, era utopia aspettarsi che lo spiegassero i mass media che avevano esaltato come una grande statista l’inesistente figura della Harris e prima avevano nascosto l’evidenza e cioè che Biden non era in condizioni psicofisiche di guidare una nazione cosicchéper quattro anni è stata pilotata dietro le quinte da un comitato di potere. La stampa rifletteva le posizioni di quasi tutti i governi europei e, in linea coi dem americani, dipingeva Trump come un selvaggio, una minaccia alla magnifica democrazia americana. Una voce discorde era stata quella di Federico Fubini, che sul Corriere della sera aveva definito “imbarazzanti” i problemi cognitivi di Biden e descritto la Harris per ciò che era, una nullità.