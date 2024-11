Quicomo.it - Lago di Como, Palazzo Gallio: prima pietra per il nuovo polo culturale del Lario

Leggi l'articolo completo su Quicomo.it

Il, sede in quel di Gravedona della Comunità Montana Valli dele del Ceresio, ha mosso in questi giorni il primo importante passo per diventare realtà entro i prossimi due anni con l’avvio del cantiere per il rifacimento del tetto. A darne notizia è Mauro.