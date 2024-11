Salernotoday.it - Ladri tentano furto in appartamento, allarme li costringe alla fuga

Leggi l'articolo completo su Salernotoday.it

messi indal sistema d'a Sarno, l'episodio risale a qualche giorno fa. Una banda - volti coperti integralmente - aveva tentato di entrare in una casa in via Prolungamento Matteotti, il centro cittadino. L'- a sua volta collegato al telefonino dei proprietari, in quel.