Fanpage.it - La partita con il Milan che ha cambiato la vita di Cristiano Ronaldo: tutto nasce da un’umiliazione

In un podcast l'ex calciatore del Manchester United, Paul Scholes, ha raccontato un retroscena dell'esperienza di CR7 a Old Trafford. Gli inizi non furono tutte rose e fiori, anzi. "Dal punto di vista del gioco non era abbastanza intelligente".