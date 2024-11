Today.it - La nuova America di Trump: "Via gli immigrati illegali, a qualsiasi costo"

Leggi l'articolo completo su Today.it

"Sulle deportazioni non è una questione di costi, non abbiamo scelta", ha detto ieri a Nbc news il Donald, che già in campagna elettorale aveva promesso di condurre una lotta all'immigrazione clandestina con le deportazioni di massa entro cento 100 dal suo ingresso alla Casa Bianca. Una.