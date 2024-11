Ilgiorno.it - La morale è sempre quella

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Avviso ai naviganti: questo è l’ennesimo pezzullo sull’utilizzo dei social da parte di influencer o pseudo tali. Niente giudizi morali – quelli ve li risparmiamo – ma solo un confronto fra notizie. Il bello: Lorenzo Ruzza, titolare della Bottega del Tempo, dove registra video sugli orologi rari che spopolano su TikTok, entra in possesso di un Rolex rubato e, saputolo, contatta la forze dell’ordine che bloccano l'autore del furto proprio nel negozio di via Battisti. Il brutto: il tiktoker bolognese Julio Giammanco annuncia ai suoi follower che entrerà a babbo morto nello stadio di San Siro per assistere a Inter-Arsenal di Champions. Ci prova: sfortuna (sua) vuole che uno steward abbia visto il video e lo segnala alla polizia. Risultato, Giammanco viene bloccato, denunciato e si becca pure un foglio di via.