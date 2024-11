Lanazione.it - La generosità del personale sanitario del San Donato a sostegno delle donne

Arezzo, 8 novembre 2024 – Sostenere lenel percorso della prevenzione e nella cura del tumore al seno. È con questi obiettivi che ilinfermieristico e oss del blocco operatorio dell’ospedale Sandi Arezzo ha organizzato ad ottobre una cena di raccolta fondi per sostenere, attraverso il Calcit, le donazioni a favore della senologia. Un gesto partecipato, che ha visto il coinvolgimento anche delmedico e infermieristico dei reparti di degenza chirurgica dell’ospedale. La somma raccolta, superiore a mille euro, è stata consegnata nei giorni scorsi al Comitato per la lotta contro i tumori di Arezzo per rafforzare una tradizione ormai consolidata: unire i momenti di socializzazione alla volontà di aiutare chi ne ha bisogno. «Ottobre ci ricorda la prevenzione in rosa, ispirandoci a festeggiare tutte leche lavorano in sanità – sottolinea la direttrice del San, Barbara Innocenti – La raccolta fondi è stata dedicata alla memoria del dottor Tommaso Amato, stimato chirurgo senologo prematuramente scomparso tre anni fa e che con volontà e passione ha insegnato a ciascuno di noi il senso profondo del prendersi cura.