Unlimitednews.it - La Fiorentina si ferma a Cipro, l’Apoel vince 2-1

NICOSIA () (ITALPRESS) – Ko inatteso per lache interrompe la sua striscia positiva perdendo 2-1 acontroNicosia. Palladino fa turnover ed effettua anche delle mosse sorprendenti, con Adli trequartista e Parisi esterno alto nel 4-2-3-1. In attacco c’è Kouamè, che è il primo capace di impensierire l’ex Inter Vid Belec. Una conclusione debole e un tiro alto che spaventano, ma non lo piegano. Lacontrolla il gioco e non sfonda, rischiando grosso alla mezz’ora: El Arabi avvisa Terracciano, che risponde presente. La chance creata risveglia i ciprioti che, dopo tanta difesa, fanno malissimo al 37?: El Arabi apparecchia per Donis, che insacca con un destro morbido. Richardson e Mandragora provano a pareggiare, ma tutto si mette male per laal 46?.