La Commissione giudicatrice | composizione e compiti + modello di determina per la nomina

Leggi l'articolo completo su Orizzontescuola.it

Nelle procedure di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, lavieneta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), questapuò fornire supporto anche nella verifica di eventuali anomalie nelle offerte ricevute. Da chi è composta? Come opera? In .L'articolo Ladiper la