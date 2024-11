Feedpress.me - La 15enne trovata impiccata a Piazza Armerina. La mamma: "Non si è uccisa, voglio giustizia"

Leggi l'articolo completo su Feedpress.me

« L'ho. Era in ginocchio tutta legata, ma una bambina come fa a legarsi fino ai piedi ? C'era un doppio nodo al collo, la corda era passata due volte. C'era un doppio nodo all’albero. Come fa una bambina a uccidersi così? ». embedpost id="1951068" Non crede all’ipotesi del suicidio la madre dellaa un albero, a, martedì. La Procura.