Calcionews24.com - Koopmeiners: «Mai avuto dubbi su scegliere la Juve, per me è come un sogno. Il retroscena…»

Leggi l'articolo completo su Calcionews24.com

Le parole di Teun, centrocampista olandese della, sul suo trasferimento in bianconero dall’Atalanta. I dettagli Teunha parlato del suo impatto allaa Tuttosport. RETROSCENAE PREMIER – «Sì, anche io sapevo che c’erano club inglesi che erano interessati a me, ma non appena ho saputo dellantus io non ho