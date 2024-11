Kate torna in pubblico a Londra | parteciperà agli eventi per il Remembrance Day

Leggi l'articolo completo su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – La principessanel weekend alle commemorazioni in ricordo dell'armistizio della prima guerra mondiale insieme a re Carlo III. Lo ha annunciato Buckingham Palace, secondo cui il sovrano e la principessa del Galles saranno domani sera alla Royal Albert Hall per il Festival ofe domenica alla messa al Cenotafio. In .